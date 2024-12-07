«Проблемы с медициной, бомжи на улицах, “окупас”. Белорусская актриса и телеведущая Ольга Бурлакова назвала причины возвращения из Испании в Беларусь

— Мы сегодня по звонку можем попасть в любой центр к специалисту высочайшего уровня. А в Испании, да и во многих других странах Евросоюза, даже при наличии очень дорогой медицинской страховки придется ждать от нескольких месяцев до двух лет, чтобы попасть на прием к узкому специалисту, — говорит Ольга. Она добавляет: нередки случаи, когда до посещения нужного врача люди в Европе просто не доживают.