«Проблемы с медициной, бомжи на улицах, “окупас”. Белорусская актриса и телеведущая Ольга Бурлакова назвала причины возвращения из Испании в Беларусь

Белорусская актриса и телеведущая Ольга Бурлакова назвала причины возвращения из Испании в Беларусь.
Несколько лет назад популярная телеведущая и актриса Ольга Бурлакова вышла замуж. С будущим мужем Антоном они познакомились на Тенерифе. Ну, а став законной супругой, телезвезда приняла решение переехать в Испанию, где живет и работает муж.
Ольга в беседе с БелТА констатирует: переезд на ПМЖ в Испанию стал и для нее, и для брака сильным испытанием. Телезвезда констатирует: одно дело путешествовать по Европе в качестве туриста на протяжении нескольких дней, и совсем другое — погрузиться в иные реалии, что называется, с головой.
В Испании телеведущей понравилось далеко не все. Фото: личная страница Ольги Бурлаковой в соцсети.
Первое что неприятно шокировало Ольгу — огромное количество бомжей на улицах испанских городов. Они мусорят, ставят свои палатки там, где захотят, даже у достопримечательностей, лежат и сидят где угодно.
— И никто им не сделает замечания. Это ненормально. Получается, что человек, который не платит налоги и ведет асоциальный образ жизни, важнее, чем законопослушный гражданин, который приносит пользу обществу, — отмечает Ольга.
Второй момент — доступность медицины. Здесь Ольга однозначно выделяет преимущества Беларуси.
— Мы сегодня по звонку можем попасть в любой центр к специалисту высочайшего уровня. А в Испании, да и во многих других странах Евросоюза, даже при наличии очень дорогой медицинской страховки придется ждать от нескольких месяцев до двух лет, чтобы попасть на прием к узкому специалисту, — говорит Ольга. Она добавляет: нередки случаи, когда до посещения нужного врача люди в Европе просто не доживают.
Испанский уклад жизни имеет определенные минусы. Фото: личная страница Ольги Бурлаковой в соцсети.
Следующий момент, шокировавший Ольгу — «окупас», то есть незаконное проживание в частном жилье.
— Человек может уехать на один день, вернуться домой, а там уже живут другие люди, которых называют «окупас». Обрубить свет или воду «окупас» нельзя. По закону Испании самовольно отключать коммуникации запрещено, потому что ты нарушаешь права других граждан. Абсурд, да и только! — эмоционально обобщает Ольга.
Телезвезда добавила: суды добропорядочных владельцев жилья с «окупас» длятся годами, все это время жилье занимается нелегально, а повлиять на это, увы, никак, объективно говоря, невозможно.
Что касается работы полиции, то и тут есть нюансы: к примеру, как рассказала Ольга, если тебя вдруг обворовали на улице, а твоя сумочка или то, что было в ней внутри, стоит меньше 400 евро, даже заявление в полиции не примут. При этом стоимость похищенного — скажем, 401 евро — нужно еще и доказать самому.
Телеведущая вернулась и Беларусь, и в эфир. Фото: личная страница Ольги Бурлаковой в соцсети.
Словом, Ольга констатирует: к испанским реалиям и образу жизни он так и не смогла привыкнуть. Кроме прочего, значимым оказался и еще один аспект: деятельный характер Ольги, которая признается, что не может часами и днями лежать на шезлонге под пальмами и ничего не делать. Ей подходит иное: занятость, расписание, куча дел и активность.
В конечном счете, Ольга приняла для себя решение о возвращении в Беларусь.мВ этом ее поддержал супруг Антон.
— Вижу, что тебе здесь плохо, а я хочу, чтобы ты была счастлива. Это моя главная цель. И поэтому как хочешь — так и будет, — сказал, как признается Ольга, ее спутник жизни.
К слову, сам Антон, понятное дело, неоднократно бывал в Беларуси и просто в восторге от нее.
Супруг Ольги в полном восторге от Беларуси. Фото: личная страница Ольги Бурлаковой в соцсети.
— Он просто влюбился в Беларусь. Ходит с телефоном по городу и постоянно отправляет видео своим друзьям-европейцам. Они его уже в шутку называют белорусом. Антон в восторге от многих вещей, которые увидел здесь. Прислушалась к его мнению и понимаю, что моя любовь к стране тоже не беспочвенна, — обобщила телезвезда.
Ранее мы писали о том, что около 30 дополнительных поездов будут курсировать между Беларусью и Россией в новогодние праздники (тут про это).