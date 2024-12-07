Уроженка Беларуси Елена Воробей рассказала об операции своей дочери

Уроженка белорусского Бреста артистка-пародистка Елена Воробей рассказала об операции своей 22-летней дочери Софии, пишет KP.RU со ссылкой на «Теленеделю».
Воробей сообщила, что ее дочь перенесла очередную операцию на лице в Германии.
— Шесть часов тишины… Мы не знали, что думать, — заявила артистка.
По ее словам, после операции дочь была в тяжелом состоянии. Елена Воробей уточнила, что Софии во время операции распилили кости лица, после чего изменили их положение при помощи специальных шурупов. Она добавила, что дочь испытывала боли.
— Это была жизненно необходимая операция. Перспектива раннего инфаркта пугала, как, впрочем, и другие последствия. Я держала дочь за руку, когда ее тошнило кровью… Сердце разрывается, — поделилась воспоминаниями Воробей.
Она призналась, что ее дочь могла потерять зубы по причине неправильного строения челюсти. Это, в свою очередь, оказывало влияние на весь позвоночник.
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