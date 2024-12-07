Как в Большом: Татьяна Навка презентовала ледового «Щелкунчика»

На главной площади страны в 19-й раз начал работу ГУМ-Каток. На праздник собрались звезды спорта, шоу-бизнеса, театра и кино. Но главным событием стал новый «Щелкунчик», в этот раз — от олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Его премьера состоится только через две недели, но оценить масштаб и замысел можно было уже на открытии катка.
Расписали под хохлому.
Несмотря на пронизывающий, холодный ветер, на Красной площади было не протолкнуться. Перед входом на каток гостей встречала огромная новогодняя елка, украшенная игрушками с росписью под хохлому. В стиле русского промысла были расписаны и борта катка. Дизайн новогоднего оформления разработан Аленой Ахмадуллиной. Сверкающие огни ГУМа, новогодняя музыка и почти 2700 кв. м ровного льда — прямо у стен Кремля. Этот лед не растает даже в плюсовую температуру: заморозку поддерживают 6,5 км трубок с хладагентом.
На открытие катка пришли: Алексей Немов, Татьяна Михалкова, Софья Эрнст, Павел и Светлана Астаховы, Анна Банщикова, Елена Захарова, Дина и Арина Аверины, Юрий Аксюта, Александр Цыпкин и многие другие медийные личности. Кто-то из гостей планировал обкатать свежий лед. Но прежде основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович приглашал всех пройти к столам, где можно было угоститься горячими блинами, пончиками, пирогами, жареными колбасками, глинтвейном, имбирным чаем и, конечно, мандаринами. Тем временем каток был готов для начала представления. На лед вышли артисты новогоднего шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Премьера назначена на 20 декабря во дворце «Мегаспорт». А в день торжественного открытия ГУМ-Катка балет олимпийской чемпионки представил несколько фрагментов из ледового спектакля.
— Это совершенно новое, современное прочтение сказки, — рассказала Татьяна Навка. — Мы взяли за основу балет Чайковского, но также в шоу присутствует аранжировка на его музыку, добавили новые темы.
Как заметила Татьяна Навка, существует необыкновенно красивый балет в Большом театре, куда пытается попасть вся страна. Значит, ледовым «Щелкунчиком» фигуристы должны удивить, представить нечто иное. Сама Навка на лед вышла без сказочного костюма, в белых норковых шубе и шапке. Практически Снегурочка. Она представила артистов и пригласила всех погрузиться в волшебную, сказочную атмосферу шоу «Щелкунчик».
— По-моему, в этом году мы переплюнули сами себя, — заметила Татьяна Навка. — Такого технически продвинутого, сложного по декорационно-театральному воплощению ледового шоу еще никто не ставил. Конечно, наше главное сокровище — это фигуристы, олимпийские чемпионы, всемирно признанные звезды мирового фигурного катания. Приходите всей семьей, и мы вас точно удивим!
В шоу принимают участие многократные чемпионы России, Европы, мира и Олимпийских игр — Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие именитые фигуристы. Как пообещали создатели ледового шоу, зрителей ждет аудиовизуальное представление с эффектными номерами фигуристов, масштабными декорациями, инсталляциями с использованием 3D-технологий, театральными эффектами и художественной анимацией. Всё это должно сработать на создание сказочной атмосферы.
Крысиные бега.
Олимпийская чемпионка Камила Валиева удивила публику, выйдя на лед в образе Крысиной Королевы. В черном с блеском костюме, в шапочке с ушами, фигуристка была вооружена и очень опасна. Ее героиня вступает в поединок на шпагах с Щелкунчиком и поражает его.
— На такой площадке нужно кататься более мощно, чтобы передавать зрителям свою энергетику, — призналась Камила Валиева. — А на ГУМ-Катке всегда чувствуется приближение Нового года. Я безумно люблю здесь кататься.
На Красную площадь Камила пришла в сопровождении рыжего шпица Льва в красном вязаном костюмчике. Он редкий гость на катке. Камила говорит, что лишь пару раз она брала его с собой на соревнования.
В роли Щелкунчика — чемпион России, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Владимир Морозов. Его партнерша Евгения Тарасова исполняет роль Мари. На ГУМ-Катке фигуристы продемонстрировали зрителям свои фирменные поддержки и выбросы. Год назад они объявили о завершении спортивной карьеры. Зато сейчас нарасхват в ледовых шоу. А тем, кто еще ни разу не бывал на катке, чемпион посоветовал незамедлительно это сделать.
— Главное — тепло одевайтесь, — посоветовал Владимир Морозов. — Начинайте аккуратно кататься. Ничего не бойтесь. Даже если поначалу будете падать, вставайте и продолжайте скользить.
Новый год на ГУМ-Катке.
ГУМ-Каток будет работать ежедневно до 9 марта с 09:00 до 23:30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные. Взрослый билет стоит 800 рублей, детский (с семи до 12 лет) — 300 рублей. В выходные и праздничные дни — 950 и 400 рублей соответственно. Детям до семи лет — бесплатно при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни — 300 рублей, а в выходные и праздники — 400 рублей. Коньки можно взять напрокат. В период новогодних каникул с 25 декабря по 8 января взрослый билет на первые четыре сеанса стоит 700 рублей, вечерние — 950 рублей, в выходные и праздничные дни — 1050 рублей. Детский — 400 рублей и 500 рублей соответственно.
Всем желающим предлагаются бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта. Каждую субботу можно будет учиться играть в хоккей под руководством опытных тренеров «Красной машины». По воскресеньям Анастасия Гребенкина откроет школу фигурного катания. Есть возможность попасть на 12 мастер-классов от олимпийской чемпионки и звезды мирового фигурного катания Алины Загитовой.
А для тех, кто захочет встретить новый 2025 год, катаясь на коньках по Красной площади, билет будет стоить 12 025 рублей.