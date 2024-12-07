Как в Большом: Татьяна Навка презентовала ледового «Щелкунчика»

ГУМ-Каток будет работать ежедневно до 9 марта с 09:00 до 23:30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные. Взрослый билет стоит 800 рублей, детский (с семи до 12 лет) — 300 рублей. В выходные и праздничные дни — 950 и 400 рублей соответственно. Детям до семи лет — бесплатно при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни — 300 рублей, а в выходные и праздники — 400 рублей. Коньки можно взять напрокат. В период новогодних каникул с 25 декабря по 8 января взрослый билет на первые четыре сеанса стоит 700 рублей, вечерние — 950 рублей, в выходные и праздничные дни — 1050 рублей. Детский — 400 рублей и 500 рублей соответственно.