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Число просмотров интервью Карлсона с Лавровым в X достигло пяти миллионов

Отметку «нравится» поставили свыше 60 тысяч пользователей.

Источник: Аргументы и факты

Количество просмотров интервью Такера Карлсона с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в X* достигло пяти миллионов.

Пост набрал пять миллионов просмотров за 21 час после его публикации. Отметку «нравится» поставили свыше 60 тысяч пользователей. Число репостов составило 22 тысячи.

Напомним, беседа продлилась почти полтора часа. Лавров ответил на вопросы американского журналиста о возможных решениях кризиса на Украине, российской ракете «Орешник», а также возможностях взаимодействия с западными государствами.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсети X высказались об интервью Лаврова Карлсону. В частности, они выразили мнение, что Карлсон делает больше для предотвращения третьей мировой войны, чем действующий американский лидер Джо Байден.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.