«Я живой, три — пять раз перевернулись». Недавно женившийся сын Александра Солодухи попал в страшную аварию

Александр Солодуха-младший, недавно женившийся сын заслуженного артиста Беларуси, Александра Солодухи попал в аварию, перевернувшись в авто.
Информацию о серьезном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем с Александром Солодухой-младшим, разместил он сам в сториз своей страницы в популярной социальной сети.
Сыновья Солодухи — двойняшки Александр и Антон (справа). Святослав ЗОРКИЙ.
— Я живой, три — пять раз перевернулись, — поспешил успокоить своих подписчиков артист. Именно так подписано одно из двух фото с лежащим на боку красным Renault.
На снимках мы видим, что серьезно помятое авто с выбитым задним стеклом лежит на покрытой тонким слоем снега земле, вокруг лежат вывалившиеся из авто вещи.
Яркое торжество случилось в ноябре 2024 года. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Напомним, буквально на днях стало известно о свадьбе Александра Солодухи-младшего — он сочетался вторым браком. О торжестве рассказали как сам Александр, так и его супруга Наталья.