Что произошло в Иркутске в ночь на 7 декабря 2024: последние новости

Школьники сожгли дотла дом в Иркутской области.
Подростки 10 и 14 лет подожгли вещи в нежилом помещении, огонь начал быстро распространяться. Они пытались его потушить, но все было безуспешно. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
Водитель «Тойоты» врезался во внедорожник и погиб в Усольском районе.
32-летний мужчина не справился с управлением и врезался в движущийся по встречной полосе «Mitsubishi Pajero», после чего съехал с проезжей части в кювет. Второй водитель не пострадал.
Главную елку откроют в Иркутске 21 декабря.
В этот же день откроется Резиденция Деда Мороза. В администрации решили, что в новогоднюю ночь не будет концертной программы и большого праздничного фейерверка.