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Что произошло в Иркутске в ночь на 7 декабря 2024: последние новости

Школьники сожгли дотла дом в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Школьники сожгли дотла дом в Иркутской области.

Подростки 10 и 14 лет подожгли вещи в нежилом помещении, огонь начал быстро распространяться. Они пытались его потушить, но все было безуспешно. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Водитель «Тойоты» врезался во внедорожник и погиб в Усольском районе.

32-летний мужчина не справился с управлением и врезался в движущийся по встречной полосе «Mitsubishi Pajero», после чего съехал с проезжей части в кювет. Второй водитель не пострадал.

Главную елку откроют в Иркутске 21 декабря.

В этот же день откроется Резиденция Деда Мороза. В администрации решили, что в новогоднюю ночь не будет концертной программы и большого праздничного фейерверка.