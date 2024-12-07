Севшего на трон посетителя задержали в Эрмитаже

Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу сообщило о задержании посетителя Государственного Эрмитажа, который в неадекватном состоянии сел на трон в Фельдмаршальском зале.
Инцидент произошел в пятницу, когда служба безопасности музея обнаружила «царя-самозванца» с помощью камер видеонаблюдения.
Задержанный также проявил неадекватное поведение в Военной галерее 1812 года, пытаясь хватать картины и сорвать их с мест. Росгвардейцы оперативно задержали мужчину, применив наручники.
39-летний житель Московской области был доставлен в полицию. По предварительным данным, он приехал в Санкт-Петербург навестить мать и решил посетить Эрмитаж. Причины его странного поведения еще предстоит выяснить.
Ранее сообщалось, что французская таможенная служба и Национальная полиция Испании пресекли продажу поддельной картины Леонардо да Винчи стоимостью 1,3 млн евро. Мужчину, который планировал перевезти полотно в Милан, арестовали.