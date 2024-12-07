Верховный суд: садиться за руль пьяным по приказу сотрудника ДПС запрещено

«Зная, что он употребил алкогольные напитки, а потому в силу пунктов 1.3, 2.7 Правил дорожного движения ему как водителю запрещено управлять транспортным средством, он имел возможность передать сотруднику ГИБДД ключи зажигания, чтобы тот перегнал автомобиль на обочину», — говорится в постановлении.