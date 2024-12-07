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Верховный суд: садиться за руль пьяным по приказу сотрудника ДПС запрещено

Водитель может передать ключи сотрудникам Госавтоинспекции.

Источник: Аргументы и факты

Верховный суд РФ, разбирая дело автомобилиста из Республики Татарстан, указал, что водитель не имеет права управлять транспортным средством нетрезвым даже по указанию сотрудника Госавтоинспекции.

Об этом говорится в публикации Российского агентства правовой и судебной информации.

В РАПСИ рассказали, что житель Казани был лишён прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина заявил, что сотрудник дорожно-постовой службы потребовал переставить машину на обочину с проезжей части. После этого сотрудники ДПС проверили документы, а также выявили состояние алкогольного опьянения. Затем по решению суда мужчину лишили водительских прав.

Житель Казани обратился в Верховный суд, однако его жалоба не была удовлетворена. Утверждения о том, что инспекторы «вынудили» мужчину перегнать автомобиль, ВС признал несостоятельными.

В суде пояснили, что он мог передать ключи сотрудникам Госавтоинспекции.

«Зная, что он употребил алкогольные напитки, а потому в силу пунктов 1.3, 2.7 Правил дорожного движения ему как водителю запрещено управлять транспортным средством, он имел возможность передать сотруднику ГИБДД ключи зажигания, чтобы тот перегнал автомобиль на обочину», — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что Верховый суд РФ освободил водителя от ответственности платить за эвакуацию машины с места дорожно-транспортного происшествия в случае его невиновности.