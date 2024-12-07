Верховный суд: садиться за руль пьяным по приказу сотрудника ДПС запрещено

Верховный суд РФ, разбирая дело автомобилиста из Республики Татарстан, указал, что водитель не имеет права управлять транспортным средством нетрезвым даже по указанию сотрудника Госавтоинспекции.
Об этом говорится в публикации Российского агентства правовой и судебной информации.
В РАПСИ рассказали, что житель Казани был лишён прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина заявил, что сотрудник дорожно-постовой службы потребовал переставить машину на обочину с проезжей части. После этого сотрудники ДПС проверили документы, а также выявили состояние алкогольного опьянения. Затем по решению суда мужчину лишили водительских прав.
Житель Казани обратился в Верховный суд, однако его жалоба не была удовлетворена. Утверждения о том, что инспекторы «вынудили» мужчину перегнать автомобиль, ВС признал несостоятельными.
В суде пояснили, что он мог передать ключи сотрудникам Госавтоинспекции.
«Зная, что он употребил алкогольные напитки, а потому в силу пунктов 1.3, 2.7 Правил дорожного движения ему как водителю запрещено управлять транспортным средством, он имел возможность передать сотруднику ГИБДД ключи зажигания, чтобы тот перегнал автомобиль на обочину», — говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что Верховый суд РФ освободил водителя от ответственности платить за эвакуацию машины с места дорожно-транспортного происшествия в случае его невиновности.