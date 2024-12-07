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Воинские части Госпогранслужбы Украины получили земли под Чернобылем

На участке будут установлены фортификационные сооружения.

Источник: Аргументы и факты

Часть земель Чернобыльского заповедника передали в ведение украинской Госпогранслужбе, там будут установлены фортификационные сооружения, сообщает ТАСС.

Речь идёт о земельном участке шириной 45 метров, он расположен вдоль украино-белорусской границы. Площадь участка составляет 695,2 гектара. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

В данном документе утверждается, что участок изъят с целью «обеспечения национальной безопасности и обороны», а также «соблюдения режима госграницы». Его получили воинские части Госпогранслужбы Украины.

Помимо инженерно-технических и фортификационных сооружений, там будут построены «ограждения и пограничные знаки».

Ранее сообщалось, что Киев решил открыть для свободного посещения 30-километровую зону отчуждения Чернобыльской АЭС.