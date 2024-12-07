Немецкий исследователь намерен прожить под водой более 100 дней

Немецкий исследователь Рюдигер Кох пытается побить мировой рекорд, прожив под водой более 100 дней. Об этом сообщает New York Post.
59-летний Кох находится в капсуле площадью 30 квадратных метров у берегов Перу уже на протяжении двух месяцев. В его подводном убежище есть необходимая инфраструктура, включая компьютер и доступ к интернету, что позволяет ему поддерживать связь с внешним миром.
Для поддержания физической формы Рюдигер использует велотренажер, который помогает ему оставаться активным в условиях ограниченного пространства. Его цель — продержаться под водой до 24 января, чтобы превзойти рекорд, установленный американцем Джозефом Дитури, который прожил под водой ровно 100 дней.
Рюдигер вдохновлен этой затеей и надеется не только установить новый рекорд, но и привлечь внимание к важности изучения океанов и сохранения морской экосистемы.
Ранее сообщалось, что российские парашютисты-испытатели установили новый мировой рекорд, совершив прыжок с высоты более 10 000 метров и преодолев расстояние свыше 80 километров.