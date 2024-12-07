Немецкий исследователь намерен прожить под водой более 100 дней

59-летний Кох находится в капсуле площадью 30 квадратных метров у берегов Перу уже на протяжении двух месяцев. В его подводном убежище есть необходимая инфраструктура, включая компьютер и доступ к интернету, что позволяет ему поддерживать связь с внешним миром.