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Немецкий исследователь намерен прожить под водой более 100 дней

Мужчина рассказал, что собирается установить мировой рекорд.

Источник: Аргументы и факты

Немецкий исследователь Рюдигер Кох пытается побить мировой рекорд, прожив под водой более 100 дней. Об этом сообщает New York Post.

59-летний Кох находится в капсуле площадью 30 квадратных метров у берегов Перу уже на протяжении двух месяцев. В его подводном убежище есть необходимая инфраструктура, включая компьютер и доступ к интернету, что позволяет ему поддерживать связь с внешним миром.

Для поддержания физической формы Рюдигер использует велотренажер, который помогает ему оставаться активным в условиях ограниченного пространства. Его цель — продержаться под водой до 24 января, чтобы превзойти рекорд, установленный американцем Джозефом Дитури, который прожил под водой ровно 100 дней.

Рюдигер вдохновлен этой затеей и надеется не только установить новый рекорд, но и привлечь внимание к важности изучения океанов и сохранения морской экосистемы.

Ранее сообщалось, что российские парашютисты-испытатели установили новый мировой рекорд, совершив прыжок с высоты более 10 000 метров и преодолев расстояние свыше 80 километров.