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Новогодние спектакли 2024−2025 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание

Подробная афиша новогодних спектаклей 2024−2025 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события.

Источник: Комсомольская правда

Новогодние спектакли 2024−2025 в Ростове-на-Дону уже манят яркими афишами жителей и гостей города, взрослых и детей На сцены донской столицы выйдут как профессиональные, так и любительские труппы. Репертуар — самый разнообразный: от драмы до комедийных сюжетов, и, конечно, не обойдется без новогодних чудес для зрителей любой возрастной категории. А для семей с детьми покажут захватывающие интерактивные спектакли — такие, что даже родители не смогут отвести взгляд. «КП — Ростов-на-Дону» собрала для вас, дорогие читатели, подборку праздничных спектаклей в декабре и январе. Добавляйте эту страницу в избранное, чтобы не потерять!

Молодежный театр, пл. Свободы, 3.

Комедия «Вечера на хуторе близ Диканьки», 12+

7 декабря, 18:00.

Интерактивный спектакль «Маша и Медведь», 0+

17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 10:00.

Драма «Женские штучки», 12+

20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 19:00.

Кентервильское приведение, 6+

21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 января, 11:00 и 13:30, 6, 7, 8 января, 11:00.

Спектакли для детей и взрослых можно будет увидеть практически каждый день. Денис Демков Театр драмы им. М. Горького, пл. Театральная, 1.

Комедия «Унесенные снегом», 16+

13 декабря, 18:30.

Спектакль «Новогодние приключения в царстве Кощея», 0+

19 — 28 декабря, 10:00 и 12:30; 29 и 30 декабря, 10:00, 12:30 и 15:00; 2 — 5 января, 10:00, 12:30 и 15:00; 6 — 8 декабря, 10:00 и 12:30.

Шоу «Счастливые мгновения года», 12+

19 — 22 декабря, 24 — 25 декабря, 27 — 30 декабря, 2 — 8 января, 13 января, 18:30.

Комедия «Погадайте на любовь», 16+

27, 29, 30 декабря, 2 — 8 января, 14 января, 18:30.

Комедия «Почти рождественская история», 16+

11, 15 января, 18:30.

Культурный центр «Степь», ул. Береговая, 12, стр. 1.

Презентация пьесы «Балерина и Царь», 12+

Театр кукол им. Н. Былкова, пер. Университетский, 46.

Кукольный спектакль «Прыгающая принцесса», 0+

7 декабря, 11:00 и 13:00.

Кукольный спектакль «Мама для мамонтенка», 0+

8 декабря, 11:00 и 13:00.

Кукольный спектакль «Заюшкина избушка», 0+

10 декабря, 11:00.

Кукольный спектакль «Репка», 0+

11 декабря, 11:00.

Кукольный спектакль «Страусенок», 0+

12 декабря, 11:00.

Кукольный спектакль «Белоснежка и семь гномов», 0+

17 — 30 декабря, 11:00, 13:00, 15:00; 31 декабря, 11:00; 2 — 8 января, 11:00, 13:00, 15:00; 11 и 12 января, 11:00 и 13:00.

В декабре город погружается в праздничную атмосферу. Денис Демков Театр «Линии», ул. 18-я Линия, 8.

Спектакль «Здравствуй, юный Новый год», 0+

21 и 22 декабря, 11:00; 28 — 30 декабря, 11:00 и 13:30.

Драма «Хармс», 16+

21 декабря, 19:00.

Театр «Человек в кубе», ул. Большая Садовая, 66.

Комедия «Новый год на краю Земли», 12+

14, 15, 19, 20 декабря, 19:00; 25 и 27 декабря, 19:00; 28 декабря, 15:00; 29 и 30 декабря, 19:00; 3 января, 20:00; 3 января, 15:00 и 20:00; 5 января, 15:00 и 19:00; 8, 10, 11 и 12 января, 19:00.

Черная комедия «Как получилось, так и хотели», 16+

14, 15, 19, 20, 24, 26, 27 декабря, 22:00; 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 января, 22:00, 16 января, 19:00.

Концерт «Новогодний джаз», 16+

21, 22, 28, 29 декабря, 22:00.

Спектакль «Рождественская история», 12+

13, 21, 26, 28 декабря, 6 и 7 января, 19:00.

Театры порадуют новогодним репертуаром ростовчан и гостей города. Денис Демков Музыкальный театр, ул. Большая Садовая, 134.

Мюзикл «Лукоморье», 6+

14 декабря, 12:30 и 15:00; 15, 18, 19, 20, 21 декабря, 10:30, 12:30 и 15:00; 22 декабря, 10:30 и 15:00; 24, 25, 26, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5 января, 10:30, 12:30 и 15:00.

Музыкальный спектакль «Летучий корабль», 0+

14, 18, 19, 20 декабря, 11:00 и 14:00; 21 декабря, 14:00; 23, 24 декабря, 11:00 и 14:00; 25 декабря, 14:00; 26, 27, 28 декабря и 2 января, 11:00 и 14:00; 3 января, 14:00; 4, 5, 11, 12 января, 11:00 и 14:00.

Балет «Щелкунчик», 6+

7 января, 12:00 и 19:00, 18 января, 12:00.

Концерт «Мелодии новогодней ночи», 6+

15, 18, 20 декабря, 3, 4 января, 19:00; 11 и 12 января, 18:00.