Новогодние спектакли 2024−2025 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание

Новогодние спектакли 2024−2025 в Ростове-на-Дону уже манят яркими афишами жителей и гостей города, взрослых и детей На сцены донской столицы выйдут как профессиональные, так и любительские труппы. Репертуар — самый разнообразный: от драмы до комедийных сюжетов, и, конечно, не обойдется без новогодних чудес для зрителей любой возрастной категории. А для семей с детьми покажут захватывающие интерактивные спектакли — такие, что даже родители не смогут отвести взгляд. «КП — Ростов-на-Дону» собрала для вас, дорогие читатели, подборку праздничных спектаклей в декабре и январе. Добавляйте эту страницу в избранное, чтобы не потерять!