Новогодние спектакли 2024−2025 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание

Новогодние спектакли 2024−2025 в Ростове-на-Дону уже манят яркими афишами жителей и гостей города, взрослых и детей На сцены донской столицы выйдут как профессиональные, так и любительские труппы. Репертуар — самый разнообразный: от драмы до комедийных сюжетов, и, конечно, не обойдется без новогодних чудес для зрителей любой возрастной категории. А для семей с детьми покажут захватывающие интерактивные спектакли — такие, что даже родители не смогут отвести взгляд. «КП — Ростов-на-Дону» собрала для вас, дорогие читатели, подборку праздничных спектаклей в декабре и январе. Добавляйте эту страницу в избранное, чтобы не потерять!
Молодежный театр, пл. Свободы, 3.
Комедия «Вечера на хуторе близ Диканьки», 12+
7 декабря, 18:00.
Интерактивный спектакль «Маша и Медведь», 0+
17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 10:00.
Драма «Женские штучки», 12+
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 19:00.
Кентервильское приведение, 6+
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 января, 11:00 и 13:30, 6, 7, 8 января, 11:00.
Спектакли для детей и взрослых можно будет увидеть практически каждый день. Денис Демков Театр драмы им. М. Горького, пл. Театральная, 1.
Комедия «Унесенные снегом», 16+
13 декабря, 18:30.
Спектакль «Новогодние приключения в царстве Кощея», 0+
19 — 28 декабря, 10:00 и 12:30; 29 и 30 декабря, 10:00, 12:30 и 15:00; 2 — 5 января, 10:00, 12:30 и 15:00; 6 — 8 декабря, 10:00 и 12:30.
Шоу «Счастливые мгновения года», 12+
19 — 22 декабря, 24 — 25 декабря, 27 — 30 декабря, 2 — 8 января, 13 января, 18:30.
Комедия «Погадайте на любовь», 16+
27, 29, 30 декабря, 2 — 8 января, 14 января, 18:30.
Комедия «Почти рождественская история», 16+
11, 15 января, 18:30.
Культурный центр «Степь», ул. Береговая, 12, стр. 1.
Презентация пьесы «Балерина и Царь», 12+
Театр кукол им. Н. Былкова, пер. Университетский, 46.
Кукольный спектакль «Прыгающая принцесса», 0+
7 декабря, 11:00 и 13:00.
Кукольный спектакль «Мама для мамонтенка», 0+
8 декабря, 11:00 и 13:00.
Кукольный спектакль «Заюшкина избушка», 0+
10 декабря, 11:00.
Кукольный спектакль «Репка», 0+
11 декабря, 11:00.
Кукольный спектакль «Страусенок», 0+
12 декабря, 11:00.
Кукольный спектакль «Белоснежка и семь гномов», 0+
17 — 30 декабря, 11:00, 13:00, 15:00; 31 декабря, 11:00; 2 — 8 января, 11:00, 13:00, 15:00; 11 и 12 января, 11:00 и 13:00.
В декабре город погружается в праздничную атмосферу. Денис Демков Театр «Линии», ул. 18-я Линия, 8.
Спектакль «Здравствуй, юный Новый год», 0+
21 и 22 декабря, 11:00; 28 — 30 декабря, 11:00 и 13:30.
Драма «Хармс», 16+
21 декабря, 19:00.
Театр «Человек в кубе», ул. Большая Садовая, 66.
Комедия «Новый год на краю Земли», 12+
14, 15, 19, 20 декабря, 19:00; 25 и 27 декабря, 19:00; 28 декабря, 15:00; 29 и 30 декабря, 19:00; 3 января, 20:00; 3 января, 15:00 и 20:00; 5 января, 15:00 и 19:00; 8, 10, 11 и 12 января, 19:00.
Черная комедия «Как получилось, так и хотели», 16+
14, 15, 19, 20, 24, 26, 27 декабря, 22:00; 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 января, 22:00, 16 января, 19:00.
Концерт «Новогодний джаз», 16+
21, 22, 28, 29 декабря, 22:00.
Спектакль «Рождественская история», 12+
13, 21, 26, 28 декабря, 6 и 7 января, 19:00.
Театры порадуют новогодним репертуаром ростовчан и гостей города. Денис Демков Музыкальный театр, ул. Большая Садовая, 134.
Мюзикл «Лукоморье», 6+
14 декабря, 12:30 и 15:00; 15, 18, 19, 20, 21 декабря, 10:30, 12:30 и 15:00; 22 декабря, 10:30 и 15:00; 24, 25, 26, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5 января, 10:30, 12:30 и 15:00.
Музыкальный спектакль «Летучий корабль», 0+
14, 18, 19, 20 декабря, 11:00 и 14:00; 21 декабря, 14:00; 23, 24 декабря, 11:00 и 14:00; 25 декабря, 14:00; 26, 27, 28 декабря и 2 января, 11:00 и 14:00; 3 января, 14:00; 4, 5, 11, 12 января, 11:00 и 14:00.
Балет «Щелкунчик», 6+
7 января, 12:00 и 19:00, 18 января, 12:00.
Концерт «Мелодии новогодней ночи», 6+
15, 18, 20 декабря, 3, 4 января, 19:00; 11 и 12 января, 18:00.