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Байден: в Европе находятся 80 тысяч американских солдат

Байден отчитался перед Конгрессом США.

Источник: Аргументы и факты

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что на территории европейских государств находятся 80 тысяч военнослужащих США.

Байден отчитался перед Конгрессом Соединённых Штатов. В своём отчёте демократ утверждает, что американские солдаты находятся в Европе для «сдерживания российской агрессии».

«Около 80 тысяч военнослужащих вооружённых сил США направлены или развёрнуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — говорится в документе.

Президент США добавил, что американские военные в Европе необходимы для «успокоения союзников», а также «сдерживания дальнейшей российской агрессии».

Ранее сообщалось, что европейские чиновники обсуждают размещение миротворцев на Украине.

В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Вооружённые силы ФРГ могут быть развёрнуты для «обеспечения мира» между Украиной и РФ.