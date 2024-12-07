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Церемония открытия отреставрированного Нотр-Дама пройдет в помещении

Такое решение было принято на фоне непогоды.

Источник: Аргументы и факты

Церемония открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам) будет проведена в помещении из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, церемония не обошлась без обсуждения различных теорий заговоров и символизма, в частности, появились утверждения, что после реставрации собор стал напоминать масонский храм.

Также отмечается, что работы на объекте все еще продолжаются, и вокруг здания находятся строительные леса, что свидетельствует о том, что завершение всех реставрационных процессов еще не произошло.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Собор Парижской Богоматери, который готовится к открытию после восстановления от пожара 2019 года. Французский лидер остался доволен проделанными работами.

Церемония открытия обновлённого Собора Парижской Богоматери состоится 7−8 декабря. На мероприятие приглашены главы 160 стран и руководители правительств, в том числе уходящий президент Соединённых Штатов Джо Байден.