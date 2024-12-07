МО Сирии: сирийские военные закрепились на севере провинции Хомс

«Вооружённые силы проводят эффективную операцию в направлении населённых пунктов Эд-Дар-эль-Кабира, Телль-Биса и Эр-Растан на севере провинции Хомс под прикрытием сирийской и российской авиации, бронетехники, а также артиллерийских и ракетных войск», — говорится в сообщении.