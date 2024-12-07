ХК «Амур» проиграл белорусскому «Динамо» на домашнем льду

Несмотря на энергичный старт, хабаровчане не смогли сдержать напор гостей, что привело к одной из самых сложных игр в новом сезоне КХЛ.
Игра прошла 6 декабря на «Платинум-Арене» и завершилась со счётом 2:5 в пользу гостей. При этом начало сулило хабаровчанам благоприятный исход: уже на третьей минуте Алекс Броадхёрст открыл счёт, воспользовавшись отличными передачами Алекса Гальченюка и Кэма Ли.
Однако радость хозяев была недолгой — соперник быстро перехватил инициативу. В конце первого периода минчане не только сравняли счёт, но и вышли вперёд благодаря точным броскам Виталия Пинчука и Александра Волкова. Во втором периоде «Амур» попытался вернуть контроль над ситуацией на льду. Константин Барулин с подачи всё того же Броадхёрста и Гальченюка реализовал большинство, сделав счёт 2:2. Но эта надежда растаяла через две минуты, когда Брэйди Лайл вновь вывел гостей вперёд.
Заключительная часть матча стала для «Амура» настоящим испытанием. Минчане доминировали на льду, а Роман Горбунов оформил дубль, окончательно закрепив преимущество «Динамо».
Главный тренер «Амура» Виктор Костючёнок после матча отметил, что ключевой проблемой хабаровчан стала усталость.
«Сегодня не хватило свежести. Соперник был быстрее, агрессивнее. Вратарь нас держал в игре, но полевые игроки не поддержали его», — сказал наставник «тигров».