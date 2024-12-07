ХК «Амур» проиграл белорусскому «Динамо» на домашнем льду

Однако радость хозяев была недолгой — соперник быстро перехватил инициативу. В конце первого периода минчане не только сравняли счёт, но и вышли вперёд благодаря точным броскам Виталия Пинчука и Александра Волкова. Во втором периоде «Амур» попытался вернуть контроль над ситуацией на льду. Константин Барулин с подачи всё того же Броадхёрста и Гальченюка реализовал большинство, сделав счёт 2:2. Но эта надежда растаяла через две минуты, когда Брэйди Лайл вновь вывел гостей вперёд.