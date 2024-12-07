«Ъ»: в ДНР задержали высокопоставленных чиновников по подозрению в мародерстве

До начала событий в Донбассе в 2014 году Владимир Рущак занимал пост главы Национального агентства по аккредитации Украины. После переезда в Россию он возглавил управление Федеральной службы по аккредитации по Центральному федеральному округуПозже он был назначен заместителем главы минпромторга ДНР, а в 2020 году президентом республики Денисом Пушилиным был назначен на пост руководителя ведомства. Три года спустя Пушилин отправил чиновника в отставку, несмотря на неоднозначную репутацию, о которой сообщали местные СМИ.