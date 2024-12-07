Похолодание пришло на Южный Урал

Температура воздуха днем составит от −5 до −10 градусов. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −6 до −8 градусов. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 7 декабря, у Августы, Александра, Алексея, Анисьи, Григория, Евграфа, Екатерины, Ивана, Марка, Митрофана, Михаила, Порфирия, Прокопия, Симона, Христофора.
Между прочим, 7 декабря 2024 года отмечают день Катерины Санницы. Согласно народным приметам, сегодня важно не засиживаться в гостях, домой нужно вернуться до захода солнца. Это позволит не навлечь на себя беду.