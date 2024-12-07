Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 декабря 2024

Погода в Иркутске 7 декабря 2024 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем шкала термометра поднимется до −3…-5 градусов, будет дуть небольшой ветер, 4−9 м/с.
Погода в Иркутске 7 декабря 2024.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный, в северных районах северо-западный, юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.
В регионе днем ожидается −2…-7, а вот если солнце так и не выглянет, то −12…-17. Вот что обещает погода в Иркутске 7 декабря 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что открытие главной елки Иркутска состоится 21 декабря в 17:00. В этот же день в 14:00 свою работу начнет Резиденция Деда Мороза. Все зимние каникулы там будут проводить игровые программы.