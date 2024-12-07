Тигр напугал рабочего очистных сооружений в Находке

Обо всех случаях выхода тигров на жилые территории необходимо сообщать не только в органы охотнадзора, но и в полицию, так как охотоведы не имеют права применять табельное оружие в населённых пунктах. Хасанский округ сейчас патрулируют полицейские, они проводят с населением беседы о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива, а также разъясняют алгоритм действий в случае выхода дикого животного в жилмассив.