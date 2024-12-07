Тигр напугал рабочего очистных сооружений в Находке

Прогуливающийся по территории очистных сооружений тигр попал в объектив видеокамеры, видеозапись распространяют в социальных сетях. Рабочий объекта спрятался, закрывшись в здании. Утверждается, что встреча произошла 6 декабря в 17 часов.
В центре «Амурский тигр» тоже опубликовали эту запись с комментарием, что «судя по растерянному виду “кота” у ворот, выбраться он был бы рад, да не очень понимает как». Там подтвердили, что инцидент с тигром действительно произошёл недалеко от бухты Шепалова.
Ранее тигра видели в районе посёлка Врангель под Находкой. Предположительно, это раненая или больная тигрица, которая вынуждена искать в населённых пунктах лёгкую добычу — собак. Были подтверждены факты появления опасного животного в посёлке 17 и 24 ноября. Если отпугнуть тигрицу, чтобы она ушла далеко в лес, не удастся, её будут отлавливать и обследовать.
В Хасанском округе подтвердились выходы тигров в посёлки Барабаш, Посьет, Андреевка и Безверхово. Алгоритм действий такой же: отпугивание, а если эти мероприятия будут безуспешными, то отлов.
Обо всех случаях выхода тигров на жилые территории необходимо сообщать не только в органы охотнадзора, но и в полицию, так как охотоведы не имеют права применять табельное оружие в населённых пунктах. Хасанский округ сейчас патрулируют полицейские, они проводят с населением беседы о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива, а также разъясняют алгоритм действий в случае выхода дикого животного в жилмассив.