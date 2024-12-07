Комиссию по выявлению майнеров сформируют в Иркутской области

В Иркутской области будет создана комиссия для выявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся майнингом цифровой валюты или функционированием операторов майнинговой инфраструктуры. Это решение было принято во время заседания оперативного штаба, целью которого является координация усилий по предотвращению дефицита электрических мощностей и минимизации рисков аварийных ситуаций в сфере энергоснабжения. Заседание проводил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. Напоминаем, что штаб был сформирован в октябре 2024 года по указанию губернатора Игоря Кобзева, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.