Комиссию по выявлению майнеров сформируют в Иркутской области

В Иркутской области будет создана комиссия для выявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся майнингом цифровой валюты или функционированием операторов майнинговой инфраструктуры. Это решение было принято во время заседания оперативного штаба, целью которого является координация усилий по предотвращению дефицита электрических мощностей и минимизации рисков аварийных ситуаций в сфере энергоснабжения. Заседание проводил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. Напоминаем, что штаб был сформирован в октябре 2024 года по указанию губернатора Игоря Кобзева, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
Комиссия будет состоять из представителей регионального министерства жилищной политики и энергетики, правоохранительных органов, прокуратуры и Федеральной налоговой службы. Константин Зайцев отметил, что в настоящее время на уровне федерального правительства активно обсуждаются изменения в законодательстве, касающиеся майнинга, и задача комиссии будет заключаться в адаптации этих новых норм для применения на уровне Иркутской области.
Основным вопросом на заседании стало улучшение взаимодействия между региональными органами исполнительной власти, сетевыми организациями, поставщиками (энергосбытовыми компаниями), а также налоговыми и правоохранительными органами в выявлении тех, кто занимается майнингом цифровой валюты и использует энергопринимающие устройства для этой деятельности.
Директор ООО «Иркутская энергосбытовая компания» Андрей Харитонов отметил, что в последние месяцы в федеральном законодательстве произошли значительные изменения, касающиеся регулирования майнинга. В частности, для ведения этой деятельности необходимо зарегистрироваться в налоговых органах и включиться в соответствующий реестр. За занятия майнингом без регистрации предусмотрена ответственность. Андрей Харитонов также подчеркнул, что электроэнергия, потребляемая для майнинга, должна оплачиваться по коммерческим тарифам.
«Неправильно считать, что введение лимитов на потребление энергии позволит заниматься майнингом на уровне 6 тысяч кВт/час в месяц, оплачивая это как потребление бытовой энергии. Майнинг — это коммерческая деятельность, которая должна оплачиваться соответствующим образом с заключением договора», — отметил Андрей Харитонов.
Он также добавил, что использование бытовых сетей для майнинга часто приводит к ухудшению качества электроснабжения, снижению напряжения, а также к аварийным ситуациям и пожарам.
О фактах майнинга можно сообщать по круглосуточной бесплатной горячей линии «Иркутскэнергосбыта» по номеру 8−800−100−9−777. Все обращения обрабатываются совместно с прокуратурой. Новое законодательство позволяет оперативно отключать от электроснабжения объекты, где обнаружена незарегистрированная майнинговая деятельность.
Напомним также, что ранее Игорь Кобзев направил инициативу в правительство РФ и Минэнерго с просьбой запретить майнинг на территории Иркутской области. На заседании правительственной комиссии по электроэнергетике под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака было принято решение о запрете майнинга цифровой валюты в осенне-зимний период на ряде территорий, включая Иркутскую область. В настоящее время готовятся соответствующие документы на уровне федерального правительства.