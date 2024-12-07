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Синоптики пообещали омичам морозную погоду без осадков 7 декабря

Днем воздух прогреется максимум до −8 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 7 декабря, в Омской области будет морозно и без осадков. Столбик термометра максимум поднимется до −8 градусов. О том, какая будет погода в Омске 7 декабря 2024, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Днем температура воздуха составит от −8 до −13 градусов. Существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-западный, западный со скоростью 5−10 м/с.

Ранее мы сообщали, что в конце следующей недели омичи смогут приобрести сосну, ель, пихту, гирлянды и игрушки на муниципальных рынках.