Синоптики пообещали омичам морозную погоду без осадков 7 декабря

В субботу, 7 декабря, в Омской области будет морозно и без осадков. Столбик термометра максимум поднимется до −8 градусов. О том, какая будет погода в Омске 7 декабря 2024, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Днем температура воздуха составит от −8 до −13 градусов. Существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-западный, западный со скоростью 5−10 м/с.
Ранее мы сообщали, что в конце следующей недели омичи смогут приобрести сосну, ель, пихту, гирлянды и игрушки на муниципальных рынках.