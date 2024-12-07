Красноярский ХК «Сокол» разгромно проиграл алтайскому «Динамо»

— Сегодня немножко поплыли. Травмированных много основных игроков, особенно защитников. Много неопытных ребят, которые не тянут пока этот уровень. Очень тяжело им, очень много ошибок. Но пока что есть, то есть, — Юрий Файков, главный тренер «Сокола».