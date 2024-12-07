Красноярский ХК «Сокол» разгромно проиграл алтайскому «Динамо»

6 декабря красноярский «Сокол» на выезде разгромно проиграл барнаульскому «Динамо-Алтай». Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 1:6.
Единственную шайбу в составе «крылатых» забросил Кирилл Смирнов. Таким образом, сейчас наша команда с 26 очками находится на 28-й строчке турнирной таблицы.
— Сегодня немножко поплыли. Травмированных много основных игроков, особенно защитников. Много неопытных ребят, которые не тянут пока этот уровень. Очень тяжело им, очень много ошибок. Но пока что есть, то есть, — Юрий Файков, главный тренер «Сокола».
Следующий матч красноярцы проведут дома 11 декабря. Соперником вновь станет «Динамо-Алтай».
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