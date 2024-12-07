Артисты Хабаровского музыкального театра выступят на сцене Мариинки

Артисты Хабаровского краевого академического музыкального театра выступят на Приморской сцене Мариинского театра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Небольшие гастроли пройдут с 6 по 8 февраля уже будущего года.
Зрители Владивостока смогут увидеть не только новые постановки, но и те, которые давно с успехом идут на хабаровской сцене, и таким образом поддержать коллектив в трудную для него минуту.
В рамках гастролей запланированы показы шоу света, видео и звука «Неоклассика. Лучшее»; музыкального ревю «Короли оперетты», поэмы «Мцыри»; моноспектакля «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой», а также музыкальной сказки для юных зрителей «Лесные приключения».
— Коллектив театра очень рад, что предстоящий год будет насыщен гастролями, ведь для нас это не только возможность выступить в разных городах и порадовать зрителей, но и поблагодарить наших коллег, которые поддержали театр, — сказал художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов. — Выражаем глубокую признательность Приморской сцене Мариинского театра за приглашение выступить у них с гастролями.
Благодаря поддержке правительства края выстроен график гастролей театра за пределы региона. В начале следующего года труппа выступит в Кировском областном драматическом театре, на сцене «Геликон-Опера», одного из известных и самых посещаемых театров Москвы, который создал Дмитрий Бертман.
Хабаровские артисты также покажут свое искусство на сцене Российского института театрального искусства — ГИТИС, Красноярского музыкального театра, Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение».