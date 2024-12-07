Артисты Хабаровского музыкального театра выступят на сцене Мариинки

— Коллектив театра очень рад, что предстоящий год будет насыщен гастролями, ведь для нас это не только возможность выступить в разных городах и порадовать зрителей, но и поблагодарить наших коллег, которые поддержали театр, — сказал художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов. — Выражаем глубокую признательность Приморской сцене Мариинского театра за приглашение выступить у них с гастролями.