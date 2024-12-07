Костанайцы будут больше платить за вывоз мусора

По информации kstnews.kz, независимая экспертиза показала, что действующий тариф на вывоз мусора, рассчитанный в 2019 году и утвержденный в 2022 году, уже не соответствует текущим экономическим условиям. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.
Основными причинами пересмотра тарифа стали рост стоимости запчастей для специализированной техники, нехватка квалифицированных кадров, увеличение налоговых отчислений и платы за эмиссии.
Большая часть средств повышенного тарифа пойдет на увеличение зарплаты работников и улучшение материально-технической базы этой отрасли.
Рост тарифа составил 53,28%. Большинство депутатов поддержало эту инициативу.