Активистов экологического движения наградили в Хабаровске

— Наш регион отличают сильные добровольческие традиции, в том числе в сфере охраны окружающей среды. Самым массовым мероприятием с участием волонтеров ежегодно становится акция «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология». В 2024 году более 5 тысяч экоактивистов привели в порядок в общей сложности почти 200 км берегов рек и озер на территории края. Вслед за Президентом России Владимиром Путиным, назвавшим добровольцев «достоянием» и «опорой страны», хочу поблагодарить каждого экоактивиста в крае и отметить тот неоценимый вклад, который они вносят в решение актуальных вопросов охраны окружающей среды, — подчеркнул министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.