Активистов экологического движения наградили в Хабаровске

В честь Международного дня добровольца (0+) в Хабаровске, в рамках встречи экологических волонтеров, прошло чествование активистов экодвижения. Мероприятие было организовано краевым отделением «Всероссийского общества охраны природы», экологическим движением «РазДельный Сбор» при поддержке министерства природных ресурсов региона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Площадкой для встречи экологических волонтеров стало частное образовательное учреждение «Средняя школа “Азимут”», учащиеся которой вместе со своими родителями и учителями регулярно становятся участниками мероприятий экологической направленности. Приглашены были также «серебряные» волонтеры.
В рамках встречи прошла викторина, посвященная раздельному сбору отходов, и показ картины клуба «Бумеранг» — «Остров Тюлений. Попавшие в петлю», поднимающий одну из самых актуальных тем современности — загрязнение мирового океана и деятельности волонтеров острова Сахалин по спасению морских обитателей от закольцованного мусора. Фильм стал приглашением к разговору о проблеме засорения водных объектов и попадания пластика в море.
— Наш регион отличают сильные добровольческие традиции, в том числе в сфере охраны окружающей среды. Самым массовым мероприятием с участием волонтеров ежегодно становится акция «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология». В 2024 году более 5 тысяч экоактивистов привели в порядок в общей сложности почти 200 км берегов рек и озер на территории края. Вслед за Президентом России Владимиром Путиным, назвавшим добровольцев «достоянием» и «опорой страны», хочу поблагодарить каждого экоактивиста в крае и отметить тот неоценимый вклад, который они вносят в решение актуальных вопросов охраны окружающей среды, — подчеркнул министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.
Добавим, что накануне Дня волонтера председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов вручил председателю Хабаровского краевого отделения ВООП (Всероссийское общество охраны природы) Владимиру Сидорову медаль «100 лет Всероссийскому обществу охраны природы».