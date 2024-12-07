Основатель Pink Floyd Уотерс: все решения США по Украине были кошмарными

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал ужасными и катастрофическими все решения Вашингтона, связанные с Украиной.
«Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим. С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и ещё до того — с момента, когда они решили расширить НАТО», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Британский музыкант подчеркнул, что команда «неоконов» в администрации Соединённых Штатов принимает «ошибочные решения по внешней политике в целом». При этом политика по отношению к Киеву стала причиной усиления конфликта, а также страданий.
Кроме того, Уотерс напомнил, что западные государства нарушили обещание не расширять Североатлантический альянс.
Ранее Уотерс заявил, что власти Соединённых Штатов, проводя свою агрессивную политику, не задумываются о жизни простых украинцев.