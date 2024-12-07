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Попова заявила, что завозы вируса оспы обезьян в РФ единичны

В России успешно отработан механизм блокировки завоза вируса оспы обезьян.

Источник: Аргументы и факты

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России успешно отработан механизм блокировки завоза вируса оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

Попова подчеркнула, что случаи завоза вируса в страну являются единичными и оперативно купируются в течение нескольких дней.

Она также отметила, что, хотя такие завозы возможны, алгоритм действий, разработанный для их предотвращения, позволяет эффективно реагировать на любую угрозу.

Ранее в США был зафиксирован первый случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян clade I. При этом предполагается, что текущая вспышка заболевания из-за тяжелого штамма может быть более простой в лечении, чем ранние.