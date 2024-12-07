Во Владивостоке установили павильон ДОМ.РФ для жителей и гостей города

В церемонии открытия приняли участие начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер и директор по проектированию компании «ДОМ.РФ Девелопмент» Максим Жулихин.
Павильон представляет собой обустроенную зону отдыха, где любой желающий может почитать литературу, сыграть в настольные игры или просто перевести дух. Благодаря своему архитектурному решению он гармонично вписывается в облик города.
«У нас была интересная задача интеграции новых сценариев в текущую городскую среду. Проект павильона представляет собой конструкцию дома. В нем есть все для комфортного отдыха: скамейки, настольные игры, кадки с озеленением, которые создают приватные зоны, защищающие от палящего солнца или сильного дождя. Павильон подходит для проведения небольших мероприятий, лекций, публичных чтений. В нем установлена стелла для кроссбукинга», — подчеркнула Ксения Голубева, руководитель проектного отдела ДОМ.РФ.
Павильон выполнен из натурального дерева. Благодаря такому материалу он гармонично вписывается в окружающую среду и создает уютное пространство. Специально выполненные ограждения павильона одновременно служат зонированием и шумовым барьером.
«Строительство подобных локальных площадок — тренд последних нескольких лет в урбанистике. Роль таких небольших благоустраиваемых территорий крайне важна. Во-первых, подобные решения позволяют по-новому оценить пространство. Во-вторых, это хорошая возможность быстрого преображения территории — когда, например, сносятся заброшенные объекты и остаётся пустырь. И, наконец, при строительстве таких локальных точек притяжения развиваются сообщества местных жителей», — прокомментировала директор департамента реализации социально-экономического потенциала перспективных территорий Инвестиционного агентства Приморского края Лилия Гиззятова.
Место размещения павильона выбрано неслучайно — территория у здания океанариума является популярным местом для прогулок горожан. В 2024 году здесь открылись скейтпарк и детская площадка. Павильон функционально дополняет территорию, гармонично вписывается в городскую среду.
«Мы заинтересованы в развитии инфраструктуры не только в рамках реализуемых жилищных проектов, но и в городских общественных пространствах в целом», — подчеркнул Максим Жулихин.
Сейчас во Владивостоке в благоустройстве активно развиваются разные направления: строятся большие парки и набережные в историческом центре, формируются локальные скверы в жилых массивах и формируются небольшие локальные зоны.