Во Владивостоке установили павильон ДОМ.РФ для жителей и гостей города

«У нас была интересная задача интеграции новых сценариев в текущую городскую среду. Проект павильона представляет собой конструкцию дома. В нем есть все для комфортного отдыха: скамейки, настольные игры, кадки с озеленением, которые создают приватные зоны, защищающие от палящего солнца или сильного дождя. Павильон подходит для проведения небольших мероприятий, лекций, публичных чтений. В нем установлена стелла для кроссбукинга», — подчеркнула Ксения Голубева, руководитель проектного отдела ДОМ.РФ.