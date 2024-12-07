Шуточное видео прославило красноярскую телеведущую на всю страну

В ролике, опубликованном 6 декабря, девушка перед эфиром смотрит в телефон и находит смешное видео, протягивая кому-то телефон. Но когда слышит внезапную команду «В эфире», тут же начинает программу. Перестройка произошла буквально за секунды, что вызвало улыбку у пользователей соцсетей. Ведущая тут же начала читать вступительный текст программы.