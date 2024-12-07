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Шуточное видео прославило красноярскую телеведущую на всю страну

Телеведущая Екатерина Мазалькова смогла быстро перестроиться на введение программы, когда внезапно начался эфир.

Источник: Соцсети

Красноярская телеведущая Екатерина Мазалькова прославилась в соцсетях из-за забавного видео.

Известная красноярская телеведущая Екатерина Мазалькова благодаря видео, разлетевшемуся в соцсетях, обрела большую популярность на федеральном уровне.

В ролике, опубликованном 6 декабря, девушка перед эфиром смотрит в телефон и находит смешное видео, протягивая кому-то телефон. Но когда слышит внезапную команду «В эфире», тут же начинает программу. Перестройка произошла буквально за секунды, что вызвало улыбку у пользователей соцсетей. Ведущая тут же начала читать вступительный текст программы.

Красноярцы похвалили ведущую региональной редакции телеканала «Россия» и поддержали её. Позже выяснилось, что видео — шуточное. В эфир оно не попало.

Ранее сообщалось о том, что ачинского депутата, обматерившего соседку, арестовали на трое суток.

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