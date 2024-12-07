Шуточное видео прославило красноярскую телеведущую на всю страну

Красноярская телеведущая Екатерина Мазалькова прославилась в соцсетях из-за забавного видео.
Известная красноярская телеведущая Екатерина Мазалькова благодаря видео, разлетевшемуся в соцсетях, обрела большую популярность на федеральном уровне.
В ролике, опубликованном 6 декабря, девушка перед эфиром смотрит в телефон и находит смешное видео, протягивая кому-то телефон. Но когда слышит внезапную команду «В эфире», тут же начинает программу. Перестройка произошла буквально за секунды, что вызвало улыбку у пользователей соцсетей. Ведущая тут же начала читать вступительный текст программы.
Красноярцы похвалили ведущую региональной редакции телеканала «Россия» и поддержали её. Позже выяснилось, что видео — шуточное. В эфир оно не попало.
Ранее сообщалось о том, что ачинского депутата, обматерившего соседку, арестовали на трое суток.