В Иркутской области появится комиссия по выявлению майнеров

В Иркутской области сформируют комиссию по выявлению майнеров. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, данное решение приняли на заседании оперативного штаба.
— В состав этой комиссии войдут представители регионального министерства жилищной политики и энергетики, Федеральной налоговой службы, правоохранительных органов и прокуратуры. Также в правительстве России активно идёт работа по изменению законодательства в сфере майнинга. Комиссии предстоит адаптировать решения федерального центра для их правоприменения на территории региона, — прокомментировал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
Так основной темой для обсуждения стало совершенствование порядка действий при выявлении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории региона майнинг цифровой валюты.
Напомним, что данный вид деятельности подлежит обязательной регистрации в налоговом органе с включением в соответствующий реестр. Нарушителей привлекут к ответственности. А электричество, потребленное во время майнинга, оплачивается по коммерческому, а не по бытовому тарифу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что запрет майнинга цифровой валюты введут в Приангарье на время осеннее-зимнего отопительного периода. Связано это со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике.