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В Иркутской области появится комиссия по выявлению майнеров

Майнинг подлежит обязательной регистрации в налоговом органе.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области сформируют комиссию по выявлению майнеров. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, данное решение приняли на заседании оперативного штаба.

— В состав этой комиссии войдут представители регионального министерства жилищной политики и энергетики, Федеральной налоговой службы, правоохранительных органов и прокуратуры. Также в правительстве России активно идёт работа по изменению законодательства в сфере майнинга. Комиссии предстоит адаптировать решения федерального центра для их правоприменения на территории региона, — прокомментировал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Так основной темой для обсуждения стало совершенствование порядка действий при выявлении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории региона майнинг цифровой валюты.

Напомним, что данный вид деятельности подлежит обязательной регистрации в налоговом органе с включением в соответствующий реестр. Нарушителей привлекут к ответственности. А электричество, потребленное во время майнинга, оплачивается по коммерческому, а не по бытовому тарифу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что запрет майнинга цифровой валюты введут в Приангарье на время осеннее-зимнего отопительного периода. Связано это со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике.