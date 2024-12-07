В Иркутской области появится комиссия по выявлению майнеров

Напомним, что данный вид деятельности подлежит обязательной регистрации в налоговом органе с включением в соответствующий реестр. Нарушителей привлекут к ответственности. А электричество, потребленное во время майнинга, оплачивается по коммерческому, а не по бытовому тарифу.