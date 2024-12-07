Опасные игры шестиклассниц озадачили владивостокцев

Ранее сообщалось о неблагополучном классе в школе № 64, контингент учеников которого якобы состоит преимущественно из двоечников-дебоширов, которые постоянно устраивают потасовки друг с другом и втягивают в конфликты других детей из параллели. Об очередной драке появился сигнал в социальных сетях, на него отреагировала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство, расследование уже взял на контроль глава центрального аппарата Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.