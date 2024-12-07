Опасные игры шестиклассниц озадачили владивостокцев

В социальных сетях распространяют видеозапись, снятую якобы в стенах МБОУ СОШ № 66, на которой две девочки, предположительно ученицы шестого класса, съезжают по лестнице на перевернутой скамейке. Съезд закончился не очень удачно — лавка перевернулась и ударила девочку по голове. Какой вред был причинен здоровью школьницы, не уточняется.
Отметим, что возле школы № 66 (улица Адмирала Кузнецова, 54в) находятся: детская школа искусств № 4, спортивная школа «Богатырь» и библиотека, несколько частных студий и секций, поэтому нельзя сказать, что детей некуда пристроить, дабы не разлагались морально. (Это не Снеговая Падь, где основное место сосредоточения детей и подростков — парковка придорожной закусочной и руины недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса).
Пользователи, обсуждая инцидент в школе № 66, полагают, что ситуация должна заинтересовать полицию и прокуратуру.
Ранее сообщалось о неблагополучном классе в школе № 64, контингент учеников которого якобы состоит преимущественно из двоечников-дебоширов, которые постоянно устраивают потасовки друг с другом и втягивают в конфликты других детей из параллели. Об очередной драке появился сигнал в социальных сетях, на него отреагировала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство, расследование уже взял на контроль глава центрального аппарата Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.