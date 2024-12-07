Победители студенческой весны из Хабаровского края выступят в Китае

— В рамках тура артисты совместно с режиссерско-постановочной группой представят новое концертное шоу под названием «Две страны — одно сердце» (0+). Это история любви молодого человека из России и девушки из Китая, которые познакомились на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Фестиваль завершился, и прощание кажется окончательным, но гастроли «студенческой весны» дарят им шанс. Молодой человек отправляется в Китай, чтобы найти свою возлюбленную. Эта программа о том, как культура объединяет людей и как сила любви способна преодолеть любые расстояния, — рассказали в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края.