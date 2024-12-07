Победители студенческой весны из Хабаровского края выступят в Китае

Творческие коллективы из девяти российских регионов, в том числе из Хабаровского края, отправились в IV Гастрольный тур победителей фестиваля «Российская студенческая весна» (0+), который проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Как уточнили в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края, участниками тура стали около сотни лауреатов и победителей фестиваля «Российская студенческая весна». От нашего региона выступит молодежный ансамбль национального танца «Эрку». Возглавил постановочную группу проекта Евгений Копейкин, режиссер-постановщик концертных и шоу-программ, член «Золотого фонда Студвесны», многократный призер и трехкратный обладатель Гран-при «Региональных программ» Российской студенческой весны.
— В рамках тура артисты совместно с режиссерско-постановочной группой представят новое концертное шоу под названием «Две страны — одно сердце» (0+). Это история любви молодого человека из России и девушки из Китая, которые познакомились на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Фестиваль завершился, и прощание кажется окончательным, но гастроли «студенческой весны» дарят им шанс. Молодой человек отправляется в Китай, чтобы найти свою возлюбленную. Эта программа о том, как культура объединяет людей и как сила любви способна преодолеть любые расстояния, — рассказали в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края.
Всего студенты представят шесть творческих направлений фестиваля: «Танцевальное» (0+), «Вокальное» (0+), «Театральное» (0+), «Инструментальное» (0+), «Оригинальный жанр» (0+) и «Медиа» (0+).
— Гастроли пройдут с 27 ноября по 14 декабря 2024 года. Премьерный показ состоится 7 декабря в китайском Харбине, 10 декабря артисты отправятся в Далянь. Завершится тур 14 декабря в Хабаровске в рамках Года молодежи в регионе, — рассказали в комитете.
Напомним, организаторами проекта в 2024 году являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи».