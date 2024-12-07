Экс-заместитель мэра Красноярска Алексей Давыдов арестован по подозрению в коррупции

Напомним, ранее следователи сообщили о задержании 48-летнего Алексея Давыдова. Он фигурирует в уголовном деле экс-главы красноярского УДиБ Евгения Жвакина.
По версии следствия, в ноябре 2017 года Жвакин предложил гендиректору ООО «ПромСтрой» Декарду Ханагяну помощь в победе в муниципальных торгах на выполнение строительства дорог в Красноярске. Согласно плану, перед размещением тендера на электронной торговой площадке глава УДиБ должен был сообщать о нем подрядчику и исключать из конкурса конкурентов. За это гендиректор ООО «ПромСтрой» якобы обещал Жвакину 10% от стоимости работ.
Взятки планировалось перечислять частями на расчетные счета организаций, занимающихся незаконным выводом средств из безналичного оборота.
По версии следствия, Алексей Давыдов подключился к делу в марте 2018 года. Он попросил знакомую помочь ему в передаче 73,7 млн руб. Та согласилась.
«Она сообщила подрядчику реквизиты специально созданной для махинации организации, подделала договоры и передала сумму взяткополучателю. Женщине назначено два месяца домашнего ареста», — отметили в прокуратуре.
Также в деле есть еще один посредник, который передал от Ханагяна 10 млн рублей еще одному чиновнику. Правоохранители пока не рассказали, кто он. Известно, что чиновник продолжил помогать директору ООО «ПромСтрой» после ухода Евгения Жвакина. Его тоже отправили в СИЗО на два месяца, как и экс-главу УДиБ.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве (ч.4 ст. 291.1 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры.