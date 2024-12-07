Экс-заместитель мэра Красноярска Алексей Давыдов арестован по подозрению в коррупции

Также в деле есть еще один посредник, который передал от Ханагяна 10 млн рублей еще одному чиновнику. Правоохранители пока не рассказали, кто он. Известно, что чиновник продолжил помогать директору ООО «ПромСтрой» после ухода Евгения Жвакина. Его тоже отправили в СИЗО на два месяца, как и экс-главу УДиБ.