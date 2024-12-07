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Спустя 12 лет: в Приморье вновь назревает скандал с умершим после родов ребенком из Партизанска

Глава СКР поручил провести проверку возможных преступлений в роддоме города Фокино.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморском крае вновь разгорелся скандал, связанный с возможными преступлениями в роддоме 12-летней давности. В центре внимания оказалась история женщины, которая подозревает врачей в незаконной передаче ее новорожденного ребенка бездетной семье. Глава Следственного комитета Российской Федерации поручил провести проверку по фактам возможных преступлений в роддоме города Фокино, сообщает ИА PrimaMedia.

На канале «Россия 1» (16+) в эфире ток-шоу «Прямой эфир» (16+) накануне обсудили резонансный случай. В программе рассказали историю женщины, которая 12 лет назад родила малыша в городе Фокино, а чуть позже получила информацию о том, что ее ребенок умер, но уже якобы во Владивостоке. Как уточнили в пресс-службе Следкома, по ее мнению, новорожденную дочь могли незаконно передать в бездетную семью. И в этом она обвиняет врача акушера-гинеколога, который принимал у нее роды в тот день. В эфире также упоминается, что подобные ситуации с возможной продажей младенцев в этом роддоме — не впервые. Однако доказательств тому не нашли даже 12 лет назад.

В связи с этим глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексею Кузьмичеву провести процессуальную проверку и предоставить отчет по фактам, озвученным в сюжете.

СК