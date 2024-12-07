«Посвятил себя заботе об отце-инвалиде»: Кушнаренково простилось с павшим в ходе спецоперации Данисом Басыровым

В Кушнаренковском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Данисом Басыровым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Марат Латыпов.
Данис Забирович родился в селе Кушнаренково. Близкие и родные вспоминают его как простого парня, который всегда приходил на помощь, если это было нужно. Мужчина рано остался без матери, и в определенный момент посвятил себя заботе об отце-инвалиде.
— Когда над нашей страной нависла угроза, Данис Забирович сделал мужественный выбор — стал добровольцем. Полностью отдавая себя службе, он стоял на защите Родине и сражался в первых рядах, — поведал Марат Латыпов.
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