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В четырех городах Казахстана ухудшится качество воздуха

Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в субботу.

Сейчас в Олбани: -4° 2 м/с 74% 755 мм рт. ст.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 7 дек — Sputnik. 7 декабря сразу в четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

Это: Алматы, Актобе, Усть-Каменогорск и Риддер. Вот что рекомендуют специалисты жителям в таких случаях:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.