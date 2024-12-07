В четырех городах Казахстана ухудшится качество воздуха

АСТАНА, 7 дек — Sputnik. 7 декабря сразу в четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия.
Это: Алматы, Актобе, Усть-Каменогорск и Риддер. Вот что рекомендуют специалисты жителям в таких случаях:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.