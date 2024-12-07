Запуск праздничного фейерверка не планируется в новогоднюю ночь в Иркутске

Для школьников организуют веселые старты, эстафеты на коньках, соревнования. Также 21 декабря начнет свою работу Резиденция Деда Мороза, все каникулы там будут проводить игровые программы. В этот же день в 17:00 на сквере имени Кирова состоится официальное открытие главной елки.