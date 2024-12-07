Запуск праздничного фейерверка не планируется в новогоднюю ночь в Иркутске

Запуск праздничного фейерверка и концертно-игровую программу не планируют проводить в Иркутске в новогоднюю ночь. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Приняли важное решение: обойтись без масштабных празднований. Несмотря на это, мы должны приложить все усилия, чтобы создать теплую атмосферу семейного праздника. В особенности для детей — именно они ждут Нового года, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
Для школьников организуют веселые старты, эстафеты на коньках, соревнования. Также 21 декабря начнет свою работу Резиденция Деда Мороза, все каникулы там будут проводить игровые программы. В этот же день в 17:00 на сквере имени Кирова состоится официальное открытие главной елки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что помощник телефонных мошенников вернет пенсионеру из Забайкалья более 1,7 миллиона.