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Запуск праздничного фейерверка не планируется в новогоднюю ночь в Иркутске

В администрации города приняли решение обойтись без масштабных празднований.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Запуск праздничного фейерверка и концертно-игровую программу не планируют проводить в Иркутске в новогоднюю ночь. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Приняли важное решение: обойтись без масштабных празднований. Несмотря на это, мы должны приложить все усилия, чтобы создать теплую атмосферу семейного праздника. В особенности для детей — именно они ждут Нового года, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Для школьников организуют веселые старты, эстафеты на коньках, соревнования. Также 21 декабря начнет свою работу Резиденция Деда Мороза, все каникулы там будут проводить игровые программы. В этот же день в 17:00 на сквере имени Кирова состоится официальное открытие главной елки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что помощник телефонных мошенников вернет пенсионеру из Забайкалья более 1,7 миллиона.