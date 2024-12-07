В Перми подорожают разовые билеты и проездные

— С 15 апреля 2025 года для учащихся 5−11 классов стоимость проездного на 30 поездок на три месяца и безлимитного проездного на месяц составит 840 рублей, а безлимитного проездного на три месяца — 2 160 рублей, — сообщили в горадминистрации. — В 2026 году это будет 903 рубля и 2 322 рубля соответственно, в 2027 году — 966 рублей и 2 484 рубля.