В Перми подорожают разовые билеты и проездные

Вообще-то это не новость: пермяков давно уже предупредили, что каждый год весной будут индексировать стоимость проезда на городском общественном транспорте.
И вот теперь в Перми официально объявили, насколько подорожают поездки на автобусах и трамваях в ближайшие три года. Каждый год в их цене будет прибавляться по 3 рубля. Соответствующее постановление подписал глава города Эдуард Соснин.
Согласно документу, с 15 апреля следующего года проезд будет стоить не 37, а 40 рублей. В 2026 году стоимость вырастет до 43 рублей, а еще через год — до 46 рублей.
Рассчитывать на то, что пермские депутаты смогут «отыграть назад», как случалось раньше, не приходится — теперь право утверждать тарифы предоставлено городской администрации.
Будет расти и стоимость проездных билетов. В администрации уже представили расчеты по льготным проездным.
— С 15 апреля 2025 года для учащихся 5−11 классов стоимость проездного на 30 поездок на три месяца и безлимитного проездного на месяц составит 840 рублей, а безлимитного проездного на три месяца — 2 160 рублей, — сообщили в горадминистрации. — В 2026 году это будет 903 рубля и 2 322 рубля соответственно, в 2027 году — 966 рублей и 2 484 рубля.
Для учащихся очной формы обучения в вузах и ссузах, пенсионеров, членов малоимущих многодетных семей в 2025 году цена на 30 поездок на три месяца и безлимитного проездного на 15 дней составит 840 рублей, а безлимитного проездного на месяц — 1 200 рублей. В 2026 году цена вырастет до 903 рублей и 1 290 рублей соответственно, в 2027 году — до 966 рублей и 1 380 рублей.
Напомним, что с 1 ноября 2024 года стоимость безлимитного проездного на месяц для учащихся 5−11 классов снизилась с 1 110 рублей до 777 рублей. Для них также ввели новый проездной на три месяца за 1 999 рублей.