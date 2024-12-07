В Челябинске появятся «умные» трамваи с брендированными сиденьями

Появление таких машин анонсировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Александр Егоров. По его словам, такая система будет установлена в 60 трамваях. Пока такие трамваи курсируют по Санкт-Петербургу, а также проходят тестирование в столице.