В Челябинске появятся «умные» трамваи с брендированными сиденьями

Появление таких машин анонсировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Александр Егоров. По его словам, такая система будет установлена в 60 трамваях. Пока такие трамваи курсируют по Санкт-Петербургу, а также проходят тестирование в столице.
Также на днях появилась информация о том, что сиденья челябинских трамвайных вагонов украсит необычная обивка: на узорах есть символ города — верблюд.
«Зелёный оттенок неспроста подобран чуть темнее базового зелёного ливреи. Так сиденья будут менее маркими и дольше сохранят цвет», — сообщается в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Кстати, необычный рисунок не повлиял на стоимость обивки.
Известно, что вагоны с новыми сиденьями выйдут на линию в январе 2025 года.