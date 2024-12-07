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В Челябинске появятся «умные» трамваи с брендированными сиденьями

«Умные» трамваи начинены цифровой системой управления, которая позволяет распознавать препятствия на пути водителя и запускать экстренное торможение.

Источник: РИА "Новости"

Появление таких машин анонсировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Александр Егоров. По его словам, такая система будет установлена в 60 трамваях. Пока такие трамваи курсируют по Санкт-Петербургу, а также проходят тестирование в столице.

Также на днях появилась информация о том, что сиденья челябинских трамвайных вагонов украсит необычная обивка: на узорах есть символ города — верблюд.

«Зелёный оттенок неспроста подобран чуть темнее базового зелёного ливреи. Так сиденья будут менее маркими и дольше сохранят цвет», — сообщается в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Кстати, необычный рисунок не повлиял на стоимость обивки.

Известно, что вагоны с новыми сиденьями выйдут на линию в январе 2025 года.