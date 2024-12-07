На нерегулируемых перекрестках Челябинска установят еще шесть видеокамер

Сейчас на территории региона работает 270 постов видео- и фотофиксации. Из них чуть больше сотни построили только в этом году. Большая часть камер установлена вне крупных городов. С начала 2024 года по всей Челябинской области они успели зафиксировать больше двух миллионов нарушений, таких как превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и не пристёгнутые ремни безопасности.