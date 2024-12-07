На нерегулируемых перекрестках Челябинска установят еще шесть видеокамер

Камеры будут регистрировать нарушения на пешеходных переходах.
Информацией по теме поделился Сергей Пурусов, начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГАИ ГУ МВД по Челябинской области, в эфире ГТРК «Южный Урал». По его словам, камеры уже успели протестировать на нескольких перекрёстках в Ленинском районе Челябинска и внесли коррективы в их работу.
Установить новые устройства видеонаблюдения собираются в тех местах, где наблюдается большое количество аварийных ситуаций. Особое внимание планируется уделить нерегулируемым пешеходным переходам, на которых чаще всего происходят ДТП. Устройства видеонаблюдения позволят фиксировать номера нарушителей ПДД и их лица, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности.
Сейчас на территории региона работает 270 постов видео- и фотофиксации. Из них чуть больше сотни построили только в этом году. Большая часть камер установлена вне крупных городов. С начала 2024 года по всей Челябинской области они успели зафиксировать больше двух миллионов нарушений, таких как превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и не пристёгнутые ремни безопасности.