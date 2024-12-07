В Братске ввели режим повышенной готовности из-за превышенной концентрации марганца в районе залива в Центральном районе

В случае подтверждения показателей о значительном превышении показателей ПДК, режим повышенной готовности поможет нам максимально быстро отреагировать на источник загрязнения и устранение последствий. В настоящее время ведется усиленный контроль на водозаборах, качество питьевой воды соответствует всем требованиям, здоровью населения ничего не угрожает — братчане могут спокойно пить воду. Тем не менее, для того чтобы не допустить распространение марганца в питьевую воду, необходимо провести весь комплекс мероприятий, — рассказал начальник отдела окружающей среды администрации Братска Гарик Гаспарян.