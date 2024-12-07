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В Братске ввели режим повышенной готовности из-за превышенной концентрации марганца в районе залива в Центральном районе

В районе залива Сухой Лог, расположенном в Центральном районе Братска, выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по марганцу. В этой связи в городе ввели режим повышенной готовности. Соответствующее решение приняли в мэрии на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на администрацию Братска.

Источник: Администрация Братска

На заседании было отмечено, что здоровью братчан ничего не угрожает. Воду можно пить без опаски.

В случае подтверждения показателей о значительном превышении показателей ПДК, режим повышенной готовности поможет нам максимально быстро отреагировать на источник загрязнения и устранение последствий. В настоящее время ведется усиленный контроль на водозаборах, качество питьевой воды соответствует всем требованиям, здоровью населения ничего не угрожает — братчане могут спокойно пить воду. Тем не менее, для того чтобы не допустить распространение марганца в питьевую воду, необходимо провести весь комплекс мероприятий, — рассказал начальник отдела окружающей среды администрации Братска Гарик Гаспарян.

Откуда в воде мог появиться марганец, в сообщении администрации Братска не уточняется. Специалисты обратили внимание, что в лесохимическом производстве (рядом с заливом находится предприятие «Группы Илим») марганец не применяется.

экология