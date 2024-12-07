Как в Башкирии снижают аварийность на дорогах

Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения требует комплексного подхода и активного участия всех уровней власти. Тем более президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В документе прописаны масштабные целевые показатели в сфере безопасности на дорогах. Так, поставлена задача обеспечить снижение смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в два раза — к 2036 году. О том, как меры оказались эффективными в Башкирии, а где вопросы еще нужно «дожать», читайте в материале «Башинформа».