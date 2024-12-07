Как в Башкирии снижают аварийность на дорогах

Обновленные, безопасные и комфортные дороги — одна из приоритетных задач для региона. Об этом неоднократно заявлял Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Мы отмечаем позитивную динамику на дорогах республики. Это значит, что мы действуем в правильном направлении. Необходимо продолжать работу по установке дорожных знаков, выявлению и ликвидации мест концентрации ДТП, привлечению нарушителей к ответственности», — говорил Радий Хабиров на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.
Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения требует комплексного подхода и активного участия всех уровней власти. Тем более президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В документе прописаны масштабные целевые показатели в сфере безопасности на дорогах. Так, поставлена задача обеспечить снижение смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в два раза — к 2036 году. О том, как меры оказались эффективными в Башкирии, а где вопросы еще нужно «дожать», читайте в материале «Башинформа».
Цена беспечности
В большинстве случаев к трагедии приводит низкая дисциплина водителей. Так, 149 аварий произошли из-за выезда на встречную полосу (69 погибших), нарушение правил расположения транспорта на дороге (развороты и повороты в неположенных местах, игнорирование дорожных знаков, остановка и парковка на обочине) повлекло 458 ДТП (90 смертей), пешеходы спровоцировали 209 аварий (41 человек погиб). Еще 303 дорожных происшествия произошли по вине нетрезвых водителей, погибло 84 человека. Напомним, резонансное ДТП по вине пьяного лихача произошло в марте в Уфимском районе. «Тойота Королла» врезалась в трактор. Водитель и три пассажира иномарки погибли на месте. Тракторист с травмами оказался в больнице.
Особую тревогу у сотрудников региональной госавтоинспекции вызывает «мода» подростков садиться за руль мопедов, мотоциклов, а порой и автомобилей. С начала года дети- «водители» стали виновниками 74 аварий. В результате один ребенок погиб, 74 получили различные травмы. Так, в августе в селе Серменево Белорецкого района 12-летний мальчик на мопеде не справился с управлением и перевернулся. Он получил тяжелые увечья и через 17 дней скончался в больнице.
«В большинстве случаев юные водители не знают в должной мере правила дорожного движения, не имеют достаточных навыков управления транспортными средствами, при этом передвигаются по дорогам общего пользования. Подобного рода правонарушения в области дорожного движения имеют риски не только для самих несовершеннолетних водителей, но и для окружающих», — отметила старший инспектор группы пропаганды управления госавтоинспекции РБ Альбина Кадикова.
Для борьбы с нетрезвыми гонщиками в Башкирии придумали эффективный инструмент. Теперь сообщить об опасном водителе в полицию могут неравнодушные жители. Для этого запустили чат-бот @GIBDDRB_02bot в телеграме. Это помогает оперативно убирать с дороги пьяных лихачей. С начала этого года через бот поступило 592 сообщения, по ним задержано 96 нетрезвых водителей. В девяти случаях с проезжей части вовремя убрали нетрезвых пешеходов, тем самым спасли им жизни.
В борьбе за жизни все средства хороши?
Башкирия занимает пятое место в стране по количеству камер, фиксирующих нарушения на дорогах после Московской области, Москвы, Татарстана и Санкт-Петербурга. То есть в регионе довольно сильно «поддавливают» на водителей, чтобы они были дисциплинированнее. И это, действительно, помогает сократить количество аварий со смертельным исходом.
Особо аварийными участками считаются перекрестки. Поэтому в будущем году дополнительно камерами оснастят 56 самых опасных перекрестков.
В любом случае поставить камеры на каждый метр всех региональных дорог просто невозможно.
Поэтому все усилия направляют на профилактику. В частности, начали устанавливать «шериф-балки» — приборы, имитирующие сигнальное устройство патрульного автомобиля ДПС.
«У нас есть как передвижные, так и стационарные шериф-балки, всего 28. Они установлены на основных аварийных направлениях, таких как трасса Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Бирск — Янаул».
Для защиты пешеходов в 2025 году в Башкирии впервые начнут устанавливать гобо-проекторы для проекции «зебр» на дорогах. Буквально на днях подписали госконтракт на поставку первых 35 единиц оборудования, которыми подсветят пешеходки.
Но, уверены участники круглого стола, все эти меры малоэффективны, если водители не станут дисциплинированнее.
Советы от бывалого
Ответственность, дисциплина и соблюдение ПДД, конечно, очень важны. Но что еще поможет не рисковать собой и жизнями других на дорогах? Свои рекомендации читателям «Башинформа» дал профессиональный водитель, самый известный таксист Уфы Эдуард Асадуллин. Собеседник информагентства призвал водителей не пользоваться телефонами за рулем, а пешеходов — в момент, когда они переходят дорогу.
«Без телефона ваша жизнь не перевернется, господа водители и пешеходы. Сначала остановитесь, только потом отвечайте на звонки и сообщения. Смотрите на дорогу, а не на телефон», — говорит Эдуард.
Очень многое, по мнению водителя такси, зависит от взаимоуважения на дороге всех участников движения, и пеших, и тех, кто за рулем.
«А все переобулись?» — напоминает Асадуллин водителям. По его словам, он неоднократно видел автолюбителей, которые до сих пор ездят на летней резине.
«Это совсем небезопасно. Кроме того, за шины не по сезону сейчас выписывают штрафы», — подчеркивает он.
Четвертым и самым главным пунктом личного «кодекса водителей» Эдуард считает правило не садиться за руль неотдохнувшим и невыспавшимся.
«Особенно это касается моих коллег. Господа водители такси, высыпайтесь! Вы отвечаете за жизнь пассажиров, поэтому сон неотъемлемая часть работы. Потому что очень много аварий с участием такси происходит, когда водитель без отдыха сутками работает на линии. Всех денег не заработаешь», — уверен собеседник информагентства.