Полковник Ходаренок: «Орешник» может вывести из строя подземный командный пункт

Его испытывали в 1990—2000-х годах, пытаясь дать ответ на перспективные танки, создаваемые в СССР. В ракете LOSAT не было взрывчатки, лишь твердый стальной сердечник, лазерная ГСН, система управления и ракетный двигатель, на топливо которого приходилась большая часть массы 80-килограммого снаряда. Прямое попадание ракеты на скорости около 1500 м/с гарантированно разрушало танк с очень большим заделом, так что энергии бы хватило, будь броня и в два, и в три раза толще. Однако помимо танков из LOSAT обстреливали бетонные и просто укрепленные строения (их материал по видео определить трудно). На испытаниях выяснилось, что, несмотря на отсутствие взрывчатки, здания от попадания ракеты разлетаются на крупные куски, а порожденный высокой скоростью взрыв напоминал эффект от 155−200 мм снаряда.