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Снег и дождь ожидаются в Беларуси в субботу

Синоптики предупреждают о возможном образовании гололеда на отдельных участках, а также слабом тумане.

Сейчас в Олбани: -4° 2 м/с 74% 755 мм рт. ст.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Снежная дождливая погода прогнозируется в республике в предстоящую субботу, 7 декабря, сообщили в в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня будет преобладать облачная погода.

Местами возможно образование гололеда и слабого тумана, на участках дорог также возможно образование голедицы.

Ветер прогнозируется юго-восточного направления, его скорость будет достигать 4−9 метров в секунду.