Снег и дождь ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Снежная дождливая погода прогнозируется в республике в предстоящую субботу, 7 декабря, сообщили в в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня будет преобладать облачная погода.
Местами возможно образование гололеда и слабого тумана, на участках дорог также возможно образование голедицы.
Ветер прогнозируется юго-восточного направления, его скорость будет достигать 4−9 метров в секунду.