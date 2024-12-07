Снег и дождь ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Снежная дождливая погода прогнозируется в республике в предстоящую субботу, 7 декабря, сообщили в в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.