Четыре ледовые переправы открылись на севере Иркутской области

Первые ледовые переправы открылись в Приангарье. Нужны они для безопасного проезда по водным объектам. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— В эксплуатацию ввели четыре технологические ледовые дороги в Катангском районе. На реке «Непе» — Непа, Огнели, Ичере и Демьянке, находящиеся восточнее села Непа: в 55 километрах, в 57 километрах и в 65 километрах соответственно, — уточнили в ведомстве.
Всего зимой 2024−2025 года в регионе откроют 43 переправы в 17 муниципальных образованиях. На постоянной основе их будут очищать от снега, специалисты будут следить за состояние льда.
Напомним, что порядок движения, максимальную нагрузку и скорость можно узнать на дорожных знаках и стендах, расположенных вблизи переправ. Границы дороги обозначены специальными маркировочными вехами, выезд за них строго запрещен. Машина может уйти под воду.