Четыре ледовые переправы открылись на севере Иркутской области

— В эксплуатацию ввели четыре технологические ледовые дороги в Катангском районе. На реке «Непе» — Непа, Огнели, Ичере и Демьянке, находящиеся восточнее села Непа: в 55 километрах, в 57 километрах и в 65 километрах соответственно, — уточнили в ведомстве.