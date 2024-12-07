Олбани
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От −7 до −23: какая погода будет в Башкирии в ближайшие три дня

В Башкирии температура воздуха понизится до −23 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пришли зимние холода, но морозить пока будет только по ночам. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

В ближайшие три дня в республике обойдется без существенных осадков. Сегодня и завтра днем, 7 и 8 декабря, столбики термометров покажут −7,-12°. Ночью температура воздуха понизится до −11,-16°, местами подморозит до −18,-23°. Ветер при этом будет слабым, переменных направлений.

— 9 декабря ветер ожидается юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью −10,-15°, при прояснениях −18,-23°, днем −5,-10°, — добавили специалисты.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.