От −7 до −23: какая погода будет в Башкирии в ближайшие три дня

В Башкирии пришли зимние холода, но морозить пока будет только по ночам. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.
В ближайшие три дня в республике обойдется без существенных осадков. Сегодня и завтра днем, 7 и 8 декабря, столбики термометров покажут −7,-12°. Ночью температура воздуха понизится до −11,-16°, местами подморозит до −18,-23°. Ветер при этом будет слабым, переменных направлений.
— 9 декабря ветер ожидается юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью −10,-15°, при прояснениях −18,-23°, днем −5,-10°, — добавили специалисты.
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