От −7 до −23: какая погода будет в Башкирии в ближайшие три дня

В ближайшие три дня в республике обойдется без существенных осадков. Сегодня и завтра днем, 7 и 8 декабря, столбики термометров покажут −7,-12°. Ночью температура воздуха понизится до −11,-16°, местами подморозит до −18,-23°. Ветер при этом будет слабым, переменных направлений.