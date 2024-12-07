В Челябинской области уничтожили тонны пельменей и голубцов

Машина направлялась от индивидуального предпринимателя из Увельского района в Челябинск. При мониторинге данных системы «Меркурий» специалисты установили, что ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для перевозки полуфабрикатов, не оформлены. Ещё удалось установить, что за данным предпринимателем с начала года уже зафиксировано 142 нарушения. Например, товар, судя по отметкам в транспортной документации, ехал из Хомутинино в Челябинск всего четыре минуты. Так быстро преодолеть 89 километров невозможно.