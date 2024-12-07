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В Челябинской области уничтожили тонны пельменей и голубцов

На подъезде к Челябинску госавтоинспекторы и сотрудники регионального управления Россельхознадзора остановили подозрительный автомобиль. Они обыскали машину и обнаружили 1160,6 килограмма мясных полуфабрикатов, которые перевозились без документов. В результате большую партию продукции уничтожили. Обо всех подробностях рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Машина направлялась от индивидуального предпринимателя из Увельского района в Челябинск. При мониторинге данных системы «Меркурий» специалисты установили, что ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для перевозки полуфабрикатов, не оформлены. Ещё удалось установить, что за данным предпринимателем с начала года уже зафиксировано 142 нарушения. Например, товар, судя по отметкам в транспортной документации, ехал из Хомутинино в Челябинск всего четыре минуты. Так быстро преодолеть 89 километров невозможно.

— Иными словами, предприниматель допускает перевозку поднадзорной продукции без ВСД, вносит информацию во ФГИС «Меркурий» после начала перемещения и без проведения осмотра продукции и транспортного средства, — пояснили в ведомстве.

На основании нарушений предпринимателю объявили предостережение, а партию мясных полуфабрикатов его обязали самостоятельно уничтожить.

Ранее сотрудники ведомства не разрешили ввезти на территорию Челябинской области 145,4 тонны китайских мандаринов, апельсинов и помело из Казахстана. Почему жителей лишили таких фруктов, можете узнать из материала.