В Челябинской области уничтожили тонны пельменей и голубцов

Машина направлялась от индивидуального предпринимателя из Увельского района в Челябинск. При мониторинге данных системы «Меркурий» специалисты установили, что ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для перевозки полуфабрикатов, не оформлены. Ещё удалось установить, что за данным предпринимателем с начала года уже зафиксировано 142 нарушения. Например, товар, судя по отметкам в транспортной документации, ехал из Хомутинино в Челябинск всего четыре минуты. Так быстро преодолеть 89 километров невозможно.
— Иными словами, предприниматель допускает перевозку поднадзорной продукции без ВСД, вносит информацию во ФГИС «Меркурий» после начала перемещения и без проведения осмотра продукции и транспортного средства, — пояснили в ведомстве.
На основании нарушений предпринимателю объявили предостережение, а партию мясных полуфабрикатов его обязали самостоятельно уничтожить.
Ранее сотрудники ведомства не разрешили ввезти на территорию Челябинской области 145,4 тонны китайских мандаринов, апельсинов и помело из Казахстана. Почему жителей лишили таких фруктов, можете узнать из материала.