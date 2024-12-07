Изуродованную копию памятника Горькому в Нижнем Новгороде восстановят

В Нижнем Новгороде неизвестные похитили тактильную копию памятника писателю Максиму Горькому. На данный момент от уменьшенного макета памятника осталась только обувь. Управление по туризму Нижнего Новгорода обратилось в полицию.
Как сообщили в учреждении культуры, арт-объект будут восстанавливать. Скульптор после осмотра повреждений оценит объем предстоящих работ. После этого станет известно, как скоро будет возможно отреставрировать объект и установить копию снова.
Как рассказали в управлении, на данный момент скульпторы уже восстановили пять подобных макетов — вандалами были разрушены усадьба Рукавишниковых, Чкаловская лестница, палаты Афанасия Олисова, церковь Иоанна Предтечи, Рождественская церковь.
В дальнейшем для защиты от вандалов намерены использовать систему «Безопасный город», то есть установить видеонаблюдение за арт-объектами.