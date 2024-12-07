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Изуродованную копию памятника Горькому в Нижнем Новгороде восстановят

Управление по туризму Нижнего Новгорода сообщило, что обратилось в полицию из-за повреждения макета памятника писателю.

В Нижнем Новгороде неизвестные похитили тактильную копию памятника писателю Максиму Горькому. На данный момент от уменьшенного макета памятника осталась только обувь. Управление по туризму Нижнего Новгорода обратилось в полицию.

Как сообщили в учреждении культуры, арт-объект будут восстанавливать. Скульптор после осмотра повреждений оценит объем предстоящих работ. После этого станет известно, как скоро будет возможно отреставрировать объект и установить копию снова.

Как рассказали в управлении, на данный момент скульпторы уже восстановили пять подобных макетов — вандалами были разрушены усадьба Рукавишниковых, Чкаловская лестница, палаты Афанасия Олисова, церковь Иоанна Предтечи, Рождественская церковь.

В дальнейшем для защиты от вандалов намерены использовать систему «Безопасный город», то есть установить видеонаблюдение за арт-объектами.

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