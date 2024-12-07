На одном и том же участке трассы в Башкирии столкнулись четыре машины: два человека погибли, столько же пострадали — в их числе 10-летняя девочка

Инцидент произошел около 7:30. На 50-м километре Западного обхода Уфы Lada Granta врезалась в попутный грузовик Volvo. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте. Через некоторое время к месту аварии стал подъезжать Nissan. Чтобы избежать столкновения со стоявшими после ДТП автомобилями, его водитель выехал на встречную полосу и столкнулся там с пикапом Toyota.