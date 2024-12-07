На одном и том же участке трассы в Башкирии столкнулись четыре машины: два человека погибли, столько же пострадали — в их числе 10-летняя девочка

Сегодня утром, 7 декабря, в Башкирии на одном и том же участнике дороги произошло два ДТП с четырьмя автомобилями: два человека погибли, столько же пострадали. Подробности аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел около 7:30. На 50-м километре Западного обхода Уфы Lada Granta врезалась в попутный грузовик Volvo. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте. Через некоторое время к месту аварии стал подъезжать Nissan. Чтобы избежать столкновения со стоявшими после ДТП автомобилями, его водитель выехал на встречную полосу и столкнулся там с пикапом Toyota.
— В этой аварии пострадали ещё один пассажир Lada и десятилетняя девочка, находящаяся в салоне Nissan. Они каретой скорой медицинской помощи были доставлены в больницу, — передали в ГАИ.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и другие службы.
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