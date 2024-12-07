Дело капустной королевы и взятка кирпичами: Названы самые громкие случаи коррупции в Нижегородской области

Коррупционные преступления в Нижегородской области раскрывают каждый месяц. Так, только с января по октябрь 2024 года в регионе было заведено 348 уголовных дел по тяжким коррупционным преступлениям. А о трех самых резонансных преступлениях за 2023−2024 годы в ходе брифинга рассказали нижегородские следователи.