Дело капустной королевы и взятка кирпичами: Названы самые громкие случаи коррупции в Нижегородской области

Коррупционные преступления в Нижегородской области раскрывают каждый месяц. Так, только с января по октябрь 2024 года в регионе было заведено 348 уголовных дел по тяжким коррупционным преступлениям. А о трех самых резонансных преступлениях за 2023−2024 годы в ходе брифинга рассказали нижегородские следователи.
Дело капустной королевы.
По статистике СУ СК по Нижегородской области, мужчины чаще женщин совершают коррупционные преступления. На 70 мужчин приходится 30 женщин.
Одной из таких женщин стала Галина Сидарок, больше известная как директор ООО «Эхо». Она сколотила состояние на квашеной капусте, за что ее стали называть «Капустной королевой».
В середине июля 2024 года силовики нагрянули в цех по производству квашеной капусты «Белоручка» и задержали Галину Сидарок.
— Галина Сидарок и несколько неустановленных лиц устроили пребывание группы иностранных граждан на территории России. Для этого не были получены разрешительные документы и предоставлена недостоверная информацию о местах их работы, — рассказали тогда в Московском районном суде.
15 августа по решению Московского районного суда Нижнего Новгорода Галине Сидарок продлили меру пресечения в виде домашнего ареста.
Взятка стройматериалами.
Как правило, взятки дают деньгами, чаще наличными. Но бывают и исключения. Такую взятку от директора детского дома получила бывший министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева.
В 2022—2023 годах за общее покровительство по службе она поучила взятку в виде стройматериалов для возведения собственного коттеджа, а также ремонтных работ в квартире. Сумма взятки превысила 1,4 млн рублей.
— Несмотря на то, что она является взяткополучателем, активно способствовала и не препятствовала раскрытию преступления. Ее позиция с учетом изначально собранных доказательств была признательной, — рассказывал тогда руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Владимир Карпухин.
Максимальное число эпизодов.
Еще одним резонансным делом, по данным Следственного Комитета Нижегородской области, является коррупционное преступление с максимальным на 2023−2024 годы числом эпизодов. По этому делу следователи определили более 20 эпизодов взяточничества. Однако на данный момент приговор в отношении двух преступников в законную силу не вступил.